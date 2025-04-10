БК «Рязань» сыграет полуфинальный этап чемпионата ЦФО в Павловске

Баскетбольный клуб «Рязань» завершил свои выступления в регулярном чемпионате Центрального федерального округа уверенной победой. Наши парни выиграли этот турнир в шестой раз подряд. Но впереди их ждут главные поединки сезона, где предстоит защищать свой чемпионский титул, сообщает пресс-служба клуба.

С 11 по 13 апреля пройдет полуфинальный этап чемпионата ЦФО, который «зубры» проведут в Павловске (Воронежская область).

В группу «А» вошли следующие команды: БК «Рязань», «Грин Хилл» (Липецк), «Альфа Дон» (Павловск) и занявший второе место в дивизионе «Московская область» красногорский «Зоркий».

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Календарь игр полуфинального этапа

11 апреля (пятница)

16:30 «Зоркий» (Красногорск) — «Грин Хилл» (Липецк)

18:30 Открытие соревнований

19:00 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Альфа Дон» (Павловск)

12 апреля (суббота)

14:00 «Грин Хилл» (Липецк) — БК «Рязань» (Рязанская область)

16:30 «Альфа Дон» (Павловск) — «Зоркий» (Красногорск)

13 апреля (воскресенье)

10:30 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Зоркий» (Красногорск)

13:00 «Грин Хилл» (Липецк) — «Альфа Дон» (Павловск).