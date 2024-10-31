БК «Рязань» сыграет дома 2 и 3 ноября

В предстоящие выходные, 2 и 3 ноября, баскетбольный клуб «Рязань» проведет очередные календарные матчи в чемпионате Центрального федерального округа. В спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) «зубры» будут принимать вторую команду выступающего в Суперлиге БК «Тамбов». Начало игр — в 16:00 и в 12:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Баскетбольный клуб в Тамбове был создан в 2003 году под называнием «ТГУ-Баскет», в его состав входили большей частью студенты. Начав свое выступление с первой лиги, команда довольно быстро проделала путь до Высшей лиги А. Однако из-за прекращения финансирования не смогла завершить сезон-2009/2010. Но в это же время вторая тамбовская команда одержала победу в первой лиге. В 2010 году с подачи администрации области был организован БК «Тамбов».

Главная команда тамбовчан уже не первый сезон проводит в Суперлиге, а ее молодежка два года назад заявилась для участия в чемпионате Центрального федерального округа. Дебют юных тамбовчан удачным не назовешь, им удалось одержать лишь две победы в турнире, чего оказалось недостаточно для того, чтобы покинуть последнюю строчку таблицы. Впрочем, результат, по всей видимости, отходит пока на второй план и на данный момент перед коллективом стоят иные задачи: повысить уровень мастерства и получить драгоценный опыт в борьбе с искушенными противниками, которые запросто могли бы выступать и на более высоком уровне.

В прошлом сезоне вторая команда БК «Тамбов» заметно омолодила свой состав. Прежде у дублеров имелись многоопытные дядьки-наставники всегда готовые прийти на помощь, такие как Алексей Шестаков, Вадим Егоров и Юрий Великий, но они покинули коллектив. А Юрий Борисович Великий полностью сосредоточился на исполнении тренерских обязанностей и уже не в состоянии помочь своим подопечным личным примером. По ходу чемпионата-2023/2024 «волчатам» приходилось совсем непросто, но они все же сумели пробиться в полуфинальны этап. В их активе четыре победы. Завидной результативностью блеснули атакующий защитник Ян Ирков, набиравший в среднем за игру 20,6 очка, и центровой Владислав Ионов — 20,7. К сожалению, в команде обоих уже нет.

В отличие от БК «Рязань», который в текущем чемпионате очковых потерь не имеет, юные тамбовчане провели пока лишь две встречи на выезде в Липецке, и в обеих уступили местной команде «Грин Хилл».

Взаимоотношения соперников

2022/2023 гг.

г. Рязань — 103:55, 102:45; г. Тамбов — 100:38, 104:44.

2023/2024 гг.

г. Тамбов — 100:55, 101:53; г. Рязань — 117:63, 98:85.