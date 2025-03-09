БК «Рязань» победил соперников в Туле

В Туле 8 марта прошел матч II круга чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд сезона 2024-2025. Местная команда «ЦИВС АСБ» встретилась с БК «Рязань».

Игры I круга коллективы отыграли в Рязани в начале октября 2024 года. Оба матча выиграли хозяева площадки – 94:61 и 79:71.

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что перед очным противостоянием соперники расположились на разных полюсах таблицы. Находившиеся в привилегированном положении гости начали встречу экспериментальным составом. «ЦИВС АСБ», недавно потерявшие своего лидера Данилу Винокурова, перешедшего в БК «Тверь-СШОР», сплотили свои ряды и настроились на серьезную борьбу.

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Счет открыли туляки. Реализовав три штрафных, капитан «зубров» преодолел рубеж в 200 набранных в текущем сезоне очков. Любопытно, что достичь этого показателя практически одновременно могли три игрока БК «Рязань». Первый период остался за хозяевами (18:15).

Не добившись преимущества, на площадку от БК «Рязань» вышли главные силы: Роман Хамитов и Дмитрий Князев. Во второй четверти преимущество гостей стало заметно на табло. К концу третьей десятиминутки «зубры» довели своё преимущество до 20 очков, которого с лихвой хватило, чтобы спокойно довести дело до победы. В итоге БК «Рязань» выиграл встречу со счётом 78:56 (15:18, 12:8, 28:9, 23:21).

Этот матч стал самым результативным в сезоне для защитника Артёма Николаева, набравшего 7 очков, семь подборов в активе у центрового Андрея Найберта. Любопытно, что в составе «ЦИВС АСБ» самым результативным стал воспитанник рязанского баскетбола Никита Зверев, который с недавних пор проходит обучение в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого.

Повторная встреча этих команд состоится 9 марта в 11:30.