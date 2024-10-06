Воскресенье, 6 октября, 2024

Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного певца

Автор: Алексей Самохин

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Бьянка, фото: ТНТ

В воскресенье, 6 октября, в 23:45 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+). Гостями программы станут актёры сериала «Жыыызнь», премьера которого состоится на ТНТ 14 октября, а также певица Бьянка.

Актёры Борис Дергачев, Игорь Чехов и Ксения Гусева представят новый сериал «Жыыызнь». Они принесут с собой картонную фигуру Михаила Галустяна, который исполнил одну из главных ролей в сериале. Гости расскажут, что события сериала, происходящие в первобытные времена, поднимают множество актуальных вопросов. Ведущие устроят актёрам эмоциональные испытания и предложат сыграть в «Свою актёрскую игру».

Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного певца
Фото: ТНТ

Следующей гостьей станет певица Бьянка, которая расскажет, как ей удалось похудеть на 38 килограммов. Она признается, что нашла хорошего доктора и строго следовала его рекомендациям. Бьянка поделится неприятной историей о домогательствах со стороны известного певца.

«Это был взрослый мужчина, у которого есть жена и много детей. Он известен на всю страну. Мы ехали с «Песни года» в одном поезде, все артисты. Этот человек со своей командой сидел в купе. Вдруг этот неприятный взрослый мужчина, которому около 60 лет, ударил меня по попе и сказал: «А не хочешь зайти в купе? Посидим, Daft Punk послушаем». Это была очень неприятная ситуация. Он увидел, что я обиделась, расстроилась и сильно разочаровалась. Просто он поет такие песни, что вы бы никогда не подумали, что он может оказаться таким козлом!» – откровенно расскажет Бьянка.

Также певица научит ведущих танцевать тверк, поделится мнением о самых сексуальных и несексуальных артистах, расскажет, кто ей не нравится в шоу-бизнесе, и объяснит, почему она выбросила обручальное кольцо, подаренное поклонником.

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