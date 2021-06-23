Биолог рассказал, почему в России в этом году много комаров

Большое число комаров обусловлено погодой весной, в начале лета, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий лабораторией института лесоводства, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.
Причина — обильные дожди. Личинки комаров живут в воде, из-за дождей насекомые расплодились, сообщил учёный.
Специалист советует использовать репелленты, защищающие комаров, в лесу обязательно прикрывать голову.
В помещениях Гниненко посоветовал использовать пластины от насекомых. Пестицид, выпускаемый ими, безвреден для человека, но убивает насекомых.