Пятница, 6 сентября, 2024

Биолог раскрыла неожиданные полезные свойства воды после варки макарон

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Вода, оставшаяся после варки макарон, может быть полезной не только на кухне, но и для здоровья, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, такая жидкость подходит и для использования в косметических целях.

Лялина пояснила, что макароны изготавливаются из твердых сортов пшеницы, и во время варки в воду выделяется крахмал. Чем более мутной становится вода, тем выше в ней концентрация этого вещества. Крахмал, в свою очередь, способен снижать уровень холестерина, укреплять иммунитет, оказывать мягкое воздействие на стенки желудка, помогая устранить воспаления и снижая чувство голода. Кроме того, вода из-под макарон может справиться с отечностью и помочь избавиться от последствий похмелья, добавила Лялина.

Ученый также напомнила о пользе крахмальных ванночек для ног, которые помогают снять отеки и усталость после долгого дня. При этом Лялина предостерегла от использования промышленного крахмала, который может содержать диоксид серы. Зато крахмал из макаронной воды абсолютно безопасен.

Кроме того, «макаронная» вода может стать отличным средством для ухода за волосами. По словам биолога, если ополаскивать волосы такой водой после мытья, они приобретут здоровый блеск. Воду можно хранить в холодильнике и использовать в качестве кондиционера для волос при необходимости.

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