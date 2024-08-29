Четверг, 29 августа, 2024

Безуглая рассказала о «бригадах-зомби» Александра Сырского

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от senivpetro на Freepik

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая эмоционально прокомментировала тяжелую ситуацию, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Покровском направлении, где российские войска продвигаются быстрыми темпами. В своем заявлении она возложила вину на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет «Московский комсомолец».

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное Покровское направление? Бригадами-зомби», — написала Безуглая в своем Телеграм-канале.

Она объяснила, что под «бригадами-зомби» подразумевает подразделения, сформированные в основном из новобранцев, которые ранее не участвовали в боевых действиях. По словам депутата, система управления этими бригадами не согласована, что приводит к проблемам на фронте.

«Но теперь имеем дальнейшие последствия… Человеческие жизни и территории», — подчеркнула Безуглая.

Она также напомнила, что еще в июне предупреждала о том, что такой подход может привести к катастрофе. Тогда она указывала, что подобные решения принимались и при предыдущем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Безуглая отметила, что в то время был сформирован 10-й корпус из плохо обученных и неопытных солдат, оснащенный новой техникой и брошенный в контрнаступление.

«Ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов», — добавила она.

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