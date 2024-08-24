Без салюта и самокатов: как будет отмечаться День города в Рязани

Празднование Дня города в Рязани в этом году пройдет 30 и 31 августа и будет сопровождаться множеством интерактивных мероприятий. Для посещения праздничных площадок необходимо соблюдать определённые правила, пишут «Рязанские ведомости».

Гостей просят заранее подготовиться к досмотру на входе — будут установлены рамки металлодетекторов. В праздничные зоны запрещено проносить бутылки с жидкостями, а также въезжать на велосипеде или самокате. Кроме того, для посещения некоторых мероприятий понадобится пригласительный билет, который можно получить после регистрации в интернете.

В целях безопасности было принято решение отменить традиционный салют. Вместо него жителей и гостей города ждёт светомузыкальное шоу (0+) у фонтана на Московском шоссе с 21:00 до 22:00.

Шоу-программа Юрия Леонтьева, Ирины Кобзевой и танцевального коллектива «20.13» Галины Кобзевой, запланированная на 31 августа в рамках празднования Дня города Рязани, не состоится. Артисты решили, что в нынешней ситуации их выступление будет неуместным.

Тем не менее, праздник обещает быть интересным для гостей всех возрастов. Начальник городского управления культуры Надежда Майорова подчеркнула, что праздничная программа включает в себя мероприятия, рассчитанные на широкий круг зрителей. Развлекать гостей будут персонажи рязанского фольклора — Забава Путятишна, Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка.

«Программа „Влюбись в Рязань“ (0+) создана, чтобы на Лыбедском бульваре горожане и туристы почувствовали себя частью большой и дружной рязанской семьи. Мы очень ждем всех на теплый праздник, направленный на единство и семью!», — подчеркнула Надежда Майорова.