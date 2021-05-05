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Среда, 5 мая, 2021
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Без холодной воды в Рязани остались восемь улиц

7info7
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В Рязани 5 мая отключили холодную воду на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина отключения – авария на водопроводею. Работы начались в 10.00.

До 17.00 без ХВС останутся жители следующих адресов:

  • улица Качевская,
  • улица Предзаводская (все дома), дом 15 (школа №49), дом 13 (д/сад №152),
  • улица Поселковая (полностью), дом 7а,
  • улица Дружная (все дома), дом 13б (д/сад №122),
  • Ряжское шоссе, дом 20, дом 20 стр. 3, дом 30,
  • район Строитель, дом 7, дом 7а,
  • улица Хлебная (полностью), улица Пронская, дом с 54 по 104.

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