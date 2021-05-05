Без холодной воды в Рязани остались восемь улиц

В Рязани 5 мая отключили холодную воду на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Причина отключения – авария на водопроводею. Работы начались в 10.00.
До 17.00 без ХВС останутся жители следующих адресов:
- улица Качевская,
- улица Предзаводская (все дома), дом 15 (школа №49), дом 13 (д/сад №152),
- улица Поселковая (полностью), дом 7а,
- улица Дружная (все дома), дом 13б (д/сад №122),
- Ряжское шоссе, дом 20, дом 20 стр. 3, дом 30,
- район Строитель, дом 7, дом 7а,
- улица Хлебная (полностью), улица Пронская, дом с 54 по 104.