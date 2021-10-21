Без холодной воды в Рязани остались четыре улицы

На четырёх рязанских улицах в четверг, 21 октября, отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Причина – аварии на водопроводе. К их устранению сотрудники водоканала приступили утром.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

Касимовское шоссе дом 57, дом 61, дом 61, дом 63, дом 63а, дом 65, дом 63 корп. 1, дом 63 корп. 2, дом 65 корп. 1, дом 67, дом 67а, дом 67 корп. 2, дом 57 корп. 1, дом 57 корп. 2, дом 57 корп. 3, дом 69, дом 69 корп. 1.

Подвоз воды будет организован по адресу: Касимовское шоссе, дом 67а ( БЦ «Сфера»).

Народный бульвар, дом 4;

улица Либкнехта, дом 9, дом 11, дом 13, дом 15,