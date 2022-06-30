Бесплатные спортивные занятия продолжаются в парках Рязани

Для активных рязанцев пройдут «Спортивные выходные» в городских парках.

Рязанцев приглашают на очередные «Спортивные выходные — 2022» 2 и 3 июля, – сообщает администрация города.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в трёх парках пройдут под руководством инструкторов фитнес-центров «Кислород», «Arta Gym» и «Дельфин».

В Лесопарке в субботу в 9:30 пройдут 4 ореховые мили, в воскресенье в 9:00 на площадке «Под мостом» – зарядка.

Парк имени Ю.А. Гагарина приглашает в 9 часов в субботу на скандинавскую ходьбу, в 10 часов — на зарядку для детей и взрослых. В 10:00 – Workout, в 11 часов – Crossfit, в полдень – Dance Mix/растяжка.

ЦПКиО ждёт активных рязанцев во вторник, четверг и воскресенье в 10 часов на площадке у «Зелёного театра» — там пройдут занятия для людей старшего поколения 65+. В субботу в 8:30 на площадке у «Зелёного театра» стартует парковый забег. В 10:00 на площадке Роснефти – гимнастика, а в 11 часов на площадке Роснефти – фитнес-бокс.

Возрастное ограничение 6+