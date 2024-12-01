Воскресенье, 1 декабря, 2024
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Бензовоз врезался в забор жилого дома в Путятине

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Алексей Самохин
Фото: ИД «Пресса»

В посёлке Путятино Рязанской области грузовик-бензовоз врезался в забор жилого дома. Подробности ДТП сообщил сайт ИД «Пресса».

Авария случилась в воскресенье, 1 декабря, на 310-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Две фуры столкнулись у пешеходного перехода рядом с отделением полиции в 14 часов. По информации СМИ, водитель первого грузовика остановился перед переходом, второй начал тормозить и задел по касательной стоящий автомобиль, затем съехал в кювет и врезался в забор.

На месте происшествия работали полицейские, подробности инцидента устанавливаются.

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