Белые лебеди прилетели в Рязанскую область

В Сараевский район прилетели три белых лебедя. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Птиц заметили на седьмом полноводном пруду рыбхоза «Пара» рядом с поселком Заря Свободы. Отмечается, что прекрасные белые птицы ежегодно прилетают сюда, иногда пруд посещают лебеди черного окраса. В этом году они прилетели раньше обычного, видимо, так сказалось раннее потепление.

Сотрудники рыбхоза отметили, что седьмой пруд единственный полноводный, остальные сейчас наполняются водой. Предполагают, что именно это и привлекло белоснежных красавцев.