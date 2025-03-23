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Экология, природа, животные

Белые лебеди прилетели в Рязанскую область

Анастасия Мериакри

В Сараевский район прилетели три белых лебедя. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Птиц заметили на седьмом полноводном пруду рыбхоза «Пара» рядом с поселком Заря Свободы. Отмечается, что прекрасные белые птицы ежегодно прилетают сюда, иногда пруд посещают лебеди черного окраса. В этом году они прилетели раньше обычного, видимо, так сказалось раннее потепление.

Сотрудники рыбхоза отметили, что седьмой пруд единственный полноводный, остальные сейчас наполняются водой. Предполагают, что именно это и привлекло белоснежных красавцев. 

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