Четверг, 6 июня, 2024

Белорусских пчёл посадили на карантин в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Управление Россельхознадзора совместно с ветеринарной службой Рязанской области ввело 30-дневный профилактический карантин на 100 пчелопакетов, поступивших из Республики Беларусь.

Россельхознадзор напоминает, что при перемещении медоносных пчел между государствами-членами Евразийского экономического союза необходимо соблюдать требования главы 18 «Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

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