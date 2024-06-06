Белорусских пчёл посадили на карантин в Рязанской области

Управление Россельхознадзора совместно с ветеринарной службой Рязанской области ввело 30-дневный профилактический карантин на 100 пчелопакетов, поступивших из Республики Беларусь.

Россельхознадзор напоминает, что при перемещении медоносных пчел между государствами-членами Евразийского экономического союза необходимо соблюдать требования главы 18 «Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.