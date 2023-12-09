Белоруссия стоя аплодировала рязанским артистам

В Белоруссии проходят гастроли Рязанского театра драмы. Это первый опыт творческого обмена и он, как показывают полные залы Рязани и Минска, вызвал невероятный интерес ценителей театрального искусства. Каждый показ спектакля и в России, и в Белоруссии проходит с аншлагом. В дни обменных гастролей минчан радуют своими постановками рязанцы, а с рязанцами делятся творческой радостью артисты Белорусского государственного академического музыкального театра.

Рязанцы решили начать знакомство с белорусским зрителем с классики и в первый день гастролей представили «Двенадцатую ночь» Уильяма Шекспира. Второй день гастролей был полон искромётных шуток и юмора. Комедия «Никто не идеален» Саймона Уильямса «сделала» пятничный вечер минчан.

О своих впечатлениях от спектакля рассказала исполнительница роли дочери главного героя Анастасия Дягилева.

— В начале зрители настороженно реагировали на наши шутки. Мы думали, что в эмоциях своих «перешли черту». Но во втором акте они отдали нам бурю эмоций… Значит, мы всё- таки попали! — делится радостью актриса.

Заветная химия случилась! А по-другому и быть не могло, ведь на сцене рязанцы подарили минчанам настоящий фейерверк эмоций: неподражаемый Юрий Борисов «отжигал» в роли хипстерского деда, а отец-одиночка в исполнении Сергея Невидина сбивал с толку зрителя, грациозно перевоплощаясь из «писателя по нужде» в неподражаемую Анжелу Дэвис.

Уютная атмосфера Белорусского государственного академического музыкального театра и предвосхищение праздника

О своём ощущении «зала» артист рассказал нам после спектакля:

— Сцена здесь, конечно, больше, чем в родном театре. Нас отделяет от зрителя оркестровая яма, акустика сложная. Но ничего, мы с этим справляемся! — делится радостью Невидин.

Редактор издательства «Любовь повсюду» Фемистка Сара, которую убедительно исполнила актриса Анна Дёмочкина в итоге нашла свою любовь и прекрасный хеппи-энд стал мажорным аккордом замечательного вечера. Зрители аплодировали стоя, танцевали и посылали артистам воздушные поцелуи.

А сегодня минчане увидят «Клинический случай», ещё одну визитную карточку Рязанского театра драмы. И мы уверены, спектакль доведёт зал до не меньшего приступа хохота и радости.

Нам удалось запечатлеть моменты спектакля