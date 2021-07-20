19 C
Рязань
Вторник, 20 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбществоПроисшествия

Белгородская девочка пострадала из-за неправильного диагноза по гинекологии

Никита Брыкин
Белгородская девочка пострадала из-за неправильного диагноза по гинекологии
- Advertisement -

В Старом Осколе у несовершеннолетней начались проблемы со здоровьем из-за неправильного диагноза, пишет портал «Бел.Ру».

Сообщается, что врачи допустили ошибки при наблюдении и лечении ребенка. В итоге потерпевшей неправильно назначили лекарства, не провели диагностику, лечение и операции.

В ходе проверки также были установлены дефекты в обследовании и после выписки ребенка из больницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

В прокуратуре отметил, что проблемы у девочки связаны с гинекологией.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]