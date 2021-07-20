Белгородская девочка пострадала из-за неправильного диагноза по гинекологии

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В Старом Осколе у несовершеннолетней начались проблемы со здоровьем из-за неправильного диагноза, пишет портал «Бел.Ру».

Сообщается, что врачи допустили ошибки при наблюдении и лечении ребенка. В итоге потерпевшей неправильно назначили лекарства, не провели диагностику, лечение и операции.

В ходе проверки также были установлены дефекты в обследовании и после выписки ребенка из больницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

В прокуратуре отметил, что проблемы у девочки связаны с гинекологией.