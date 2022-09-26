Белгородка рассказала, как чудом выжила с маленькой дочкой во время обстрела

Жительница Валуек по имени Анастасия рассказала в эфире телеканала НТВ, как чудом выжила с маленькой дочкой во время обстрела населенного пункта.

Инцидент произошел 16 сентября. В результате случившегося погиб ее муж. Собеседница уточнила, что осколки пролетели в нескольких сантиметрах от детской кроватки, в которой спал семимесячный ребенок.

«Я накрыла собой ребенка. У меня осколки в плече остались. Завалило штукатуркой, все было в дыму, горело. Шифер «стрелял»», – поделилась воспоминаниями белгородка.

Женщина призналась, что у нее до сих дрожат руки после пережитого.