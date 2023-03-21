Жители хутора Березки Алексеевского городского округа пожаловались на жизнь без дороги, написал портал Go31.ru.

Белгородцы рассказали главе региона Вячеславу Гладкову, что давно ждут новую дорогу или ремонт прежней, но никаких изменений не происходит.

«Дети не поехали в школу, так как школьный автобус к нам не доедет. Взрослые не смогли добраться до работы. Уже неделю у нас нет воды. Ремонт башни не продвигается, потому что к нам не могут доехать», – пояснил один из местных жителей.