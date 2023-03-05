Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловались на тяжелые условия в госпитале, где лежат раненые во время спецоперации, написал портал «Go31.ru».

Местная жительница указала, что пациентам не хватает одежды и ухода персонала. По ее словам, некоторые «кричат от боли», но к ним никто не подходит.

Глава региона напомнил, что медучреждение находится в юрисдикции Министерства обороны.

«Во время своих визитов какие-то вопросы тоже оперативно старался решать. У нас очень много волонтеров, сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают помощь в свободное от основной работы время в этом госпитале. И пока информации не получал, что там какие-то кричащие большие проблемы», – подчеркнул Гладков.

Он отметил, что много раз в госпитале и продолжит посещать его. При этом никто из раненных не останется без помощи, ее оказывают им непрерывно.