Воскресенье, 5 марта, 2023
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Белгородцы пожаловались Гладкову на условия в госпитале

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Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловались на тяжелые условия в госпитале, где лежат раненые во время спецоперации, написал портал «Go31.ru».

Местная жительница указала, что пациентам не хватает одежды и ухода персонала. По ее словам, некоторые «кричат от боли», но к ним никто не подходит.

Глава региона напомнил, что медучреждение находится в юрисдикции Министерства обороны.

«Во время своих визитов какие-то вопросы тоже оперативно старался решать. У нас очень много волонтеров, сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают помощь в свободное от основной работы время в этом госпитале. И пока информации не получал, что там какие-то кричащие большие проблемы», – подчеркнул Гладков.

Он отметил, что много раз в госпитале и продолжит посещать его. При этом никто из раненных не останется без помощи, ее оказывают им непрерывно.

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