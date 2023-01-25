Белгородцы попросили убрать артиста Егора Крида со школьных уроков

Жительница Белгорода возмутилась появлением артиста Егора Крида на уроках «Разговоры о важном», написал портал «Мое Онлайн!».

По ее словам, он фигурировал на занятии, посвященном медиаграмотности и цифровой гигиене.

«Какое имеет отношение певец к образованию наших детей? Почему в своем видео Крид рекламирует свою страницу в телеграмме и свой концерт. У нас теперь через уроки в школе можно запускать рекламу кого угодно?» – задалась вопросом женщина.

Женщина считает, что репер не может ничему научить детей.

Министр образования области Андрей Милехин отметил, что программу разработали в Минпросвещения. С руководителями школ обсудят вопрос использования предоставляемых материалов.