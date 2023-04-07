Белгородцы попросили мэра разобраться с пьяными «эльфами»

Главе администрации Белгорода Валентину Демидову пожаловались на пьяных людей в заведении «Эльф» на улице Некрасова, сообщило издание Бел.Ру.

Местная жительница пояснила мэру, что эта проблема давно беспокоит белгородцев.

«Это пивная, которая работает до часа ночи, потом пьяные «эльфы» перемещаются в «Шаверму» и продолжают пить круглосуточно. При этом они курить вываливаются на улицу», – рассказала белгородка.

Она добавила, что все это происходит под окнами горожан, которым выпивохи мешают спать.

Белгородка попросила Демидова оценить факт нарушения общественного порядка и вмешаться в ситуацию.