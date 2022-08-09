Белгородцы, чьи дома пострадали от обстрелов, могут выбрать другой район для нового дома

Жители приграничных районов Белгородской области, чьи дома были разрушены из-за обстрела со стороны Украины, могут выбрать новое место под строительство, даже в другом районе области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» к губернатору обратились жители села Середа Шебекинского городского округа с вопросом, могут ли они рассчитывать на постройку дома в другом месте Белгородской области или на денежную компенсацию, так как их дом полностью разрушен.

«Если вы приняли решение, что дом должен быть построен в другом месте, то мы, безусловно, поможем. Не нужно думать о какой-то компенсации. Все вопросы мы будем решать вместе с главой Шебекинского округа», — ответил губернатор.

Он добавил, что власти готовы начать строительство нового дома, как только будет решен вопрос с выбором места проживания. Губернатор уточнил, что денежных компенсаций нет, но если в связи с переселением есть проблемы с постоянным или временным жильем, или работой, то власти помогут, нужно обратиться к главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову.

Село Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной, село неоднократно подвергалось обстрелу. Жители Середы весной были эвакуированы в санатории в Шебекинском районе.