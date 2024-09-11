Белгородцев выгнали из ТЦ «Славянский» во время ракетной опасности

Житель Белгорода пожаловался, что его семью выгнали из ТЦ «Славянский» на Свято-Троицком бульваре во время ракетной опасности, пишет «Бел.Ру».
Мужчина уточнил, что охранник не пустил его с ребенком в «Магнит», демонстративно закрыв дверь изнутри. В итоге горожан впустил продавец пекарни, которая находится по соседству. Однако там выгонять людей на улицу стала уборщица.
В администрации Белгорода заявили, что провели беседу с руководством торгового центра по вопросу усиления мер безопасности для посетителей и персонала во время ракетной опасности.