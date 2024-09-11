Белгородцев выгнали из ТЦ «Славянский» во время ракетной опасности

Житель Белгорода пожаловался, что его семью выгнали из ТЦ «Славянский» на Свято-Троицком бульваре во время ракетной опасности, пишет «Бел.Ру».

Мужчина уточнил, что охранник не пустил его с ребенком в «Магнит», демонстративно закрыв дверь изнутри. В итоге горожан впустил продавец пекарни, которая находится по соседству. Однако там выгонять людей на улицу стала уборщица.

«Общалась на очень повышенных тонах, мотивируя, что ей нужно убирать. Говорила, чтобы люди уходили на улицу и искали там убежище», — утверждает белгородец.

В администрации Белгорода заявили, что провели беседу с руководством торгового центра по вопросу усиления мер безопасности для посетителей и персонала во время ракетной опасности.