Понедельник, 21 августа, 2023
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Белгородцев предупредили об усилении обстрелов в ближайшие дни

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Жителей Белгородской области предупредили в Telegram-каналах об усилении обстрелов в ближайшие дни, пишет «Бел.Ру».

Согласно распространяемой информации, воздушные атаки будут наблюдать чаще в приграничье в течение 3-4 предстоящих дней. Авторы публикации пишут, что людям стоит уехать и возвращаться не раньше, чем 26 августа.

В оперативном штабе ответили, что силовики работают в усиленном режиме, а количество патрулей увеличено.

«Нашу область в круглосуточном режиме охраняют Вооруженные Силы, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия, МВД и наши бойцы территориальной самообороны», – отметили в ведомстве.

Белгородцев призвали не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

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