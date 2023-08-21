Белгородцев предупредили об усилении обстрелов в ближайшие дни

Жителей Белгородской области предупредили в Telegram-каналах об усилении обстрелов в ближайшие дни, пишет «Бел.Ру».
Согласно распространяемой информации, воздушные атаки будут наблюдать чаще в приграничье в течение 3-4 предстоящих дней. Авторы публикации пишут, что людям стоит уехать и возвращаться не раньше, чем 26 августа.
В оперативном штабе ответили, что силовики работают в усиленном режиме, а количество патрулей увеличено.
Белгородцев призвали не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.