Белгородцев обманом пытались призвать не жить по прописке

В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» назвали ложной информацию о появлении листовок с призывами не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.

Ранее сообщилось, что такие объявления с призывом избегать полиции появились на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде.

Подчеркивается, что никаких листовок никто не расклеивал. Белгородцы могут убедиться в этом с помощью онлайн-карт. Дело в том, что злоумышленники воспользовались фотошопом.

Источник назвал случившееся провокацией ЦИПсО с целью посеять панику среди мирного населения.