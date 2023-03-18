Суббота, 18 марта, 2023
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Белгородцев обманом пытались призвать не жить по прописке

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В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» назвали ложной информацию о появлении листовок с призывами не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.

Ранее сообщилось, что такие объявления с призывом избегать полиции появились на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде.

Подчеркивается, что никаких листовок никто не расклеивал. Белгородцы могут убедиться в этом с помощью онлайн-карт. Дело в том, что злоумышленники воспользовались фотошопом.

Источник назвал случившееся провокацией ЦИПсО с целью посеять панику среди мирного населения.

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