Белгородцев напугали автобусы с иностранными номерами

Жительница Белгорода обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с жалобой на автобусы без государственных номеров, сообщил «Бел.Ру».

По ее словам, транспортные средства с номерами иностранного государства были припаркованы под знаком «Остановка запрещена».

Глава региона подчеркнул, что обсудил этот вопрос с мэром города.

«Мы понимаем, зачем они приезжают, в том числе с номерами иностранного государства. Поручение главе администрации дал. Во взаимодействии с органами полиции, ГИБДД возьмем дополнительно на контроль. Хотя еще раз: то, что там достаточно оживленно — обоснование этого есть», – пояснил Гладков.

Также он поблагодарил женщину за бдительность.