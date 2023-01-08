Воскресенье, 8 января, 2023
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Белгородцев напугали автобусы с иностранными номерами

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Жительница Белгорода обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с жалобой на автобусы без государственных номеров, сообщил «Бел.Ру».

По ее словам, транспортные средства с номерами иностранного государства были припаркованы под знаком «Остановка запрещена».

Глава региона подчеркнул, что обсудил этот вопрос с мэром города.

«Мы понимаем, зачем они приезжают, в том числе с номерами иностранного государства. Поручение главе администрации дал. Во взаимодействии с органами полиции, ГИБДД возьмем дополнительно на контроль. Хотя еще раз: то, что там достаточно оживленно — обоснование этого есть», – пояснил Гладков.

Также он поблагодарил женщину за бдительность.

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