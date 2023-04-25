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Вторник, 25 апреля, 2023

Baza: в Псковской области военный выстрелил в полицейского

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В Псковской области военные поссорились с полицейским во время поисков ушедшего в самоволку солдата, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, в часть для опроса приехал 38-летний старший лейтенант. Вместе с ним военных опрашивали 21-летний и 22-летний ефрейторы.

Во время беседы между военными и полицейским возник конфликт. Старший ефрейтор достал травматический пистолет, произошёл выстрел. Пуля попала в ногу полицейскому.

Стрелявший утверждает, что нажал на курок случайно.

— Теперь в ссоре между полицейским и военнослужащими будут разбираться военные следователи, — пишет Baza.

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