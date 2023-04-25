Baza: в Псковской области военный выстрелил в полицейского

В Псковской области военные поссорились с полицейским во время поисков ушедшего в самоволку солдата, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, в часть для опроса приехал 38-летний старший лейтенант. Вместе с ним военных опрашивали 21-летний и 22-летний ефрейторы.
Во время беседы между военными и полицейским возник конфликт. Старший ефрейтор достал травматический пистолет, произошёл выстрел. Пуля попала в ногу полицейскому.
Стрелявший утверждает, что нажал на курок случайно.
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