Baza: в Псковской области военный выстрелил в полицейского

В Псковской области военные поссорились с полицейским во время поисков ушедшего в самоволку солдата, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, в часть для опроса приехал 38-летний старший лейтенант. Вместе с ним военных опрашивали 21-летний и 22-летний ефрейторы.

Во время беседы между военными и полицейским возник конфликт. Старший ефрейтор достал травматический пистолет, произошёл выстрел. Пуля попала в ногу полицейскому.

Стрелявший утверждает, что нажал на курок случайно.

— Теперь в ссоре между полицейским и военнослужащими будут разбираться военные следователи, — пишет Baza.