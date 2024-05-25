Суббота, 25 мая, 2024

Бастрыкину доложат о смерти девушки в больнице

Автор: 7info

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Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о смерти девушки в одной из столичных больниц, сообщает пресс-служба ведомства.

В средствах массовой информации сообщалось о смерти в одной из столичных больниц в марте этого года 22-летней девушки. Она была направлена в столицу из Уфы для проведения планового хирургического вмешательства, однако произошли осложнения и девушка скончалась. Родители направили обращение к Председателю СК России и просят установить все обстоятельства произошедшего.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. представить доклад по материалу проверки и обстоятельствах, установленных в ходе ее проведения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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