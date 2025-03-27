Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти младенца в Рязанской области

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту смерти пятимесячного мальчика в селе Инякино.

По данным следствия, 24 марта текущего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не следила за своим сыном. В результате ребёнок упал с кровати и длительное время находился рядом с отопительной батареей, получив ожоги, несовместимые с жизнью.

Ситуация привлекла внимание СМИ и обсуждалась в социальных сетях.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о ходе расследования, а по его завершении – о результатах.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.