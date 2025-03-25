5-месячный малыш погиб страшной смертью, оказавшись около горячей батареи

В селе Инякино Шиловского района страшной смертью погиб 5-месячный мальчик. О его смерти стало известно из сообщений в социальных сетях.
Люди пишут, что мальчик упал с кровати и оказался рядом с горячей батареей. Беспомощный ребёнок получил ожоги, которые стали причиной его смерти.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но каких-либо подробностей ведомство пока не сообщило.
Зато многое можно узнать из комментариев в соцсети. В частности, в группе «Подслушано Шилово» в смерти мальчика практически обвиняют его мать.
Также в комментариях пользователи сообщают, что некоторое время назад старший ребёнок в семье выпил уксус. Семью называют неблагополучной.
Пользовательница, которая предположительно является матерью погибшего мальчика, также появилась в комментариях. Она пишет, что всё произошло не так, как описано в сообщении.
Из сообщений в другой группе можно предположить, что многодетная семья переехала в Инякино. Они живут в отделении от соседей.
Высказываются предположения, что мать ушла гулять, оставив детей дома одних.