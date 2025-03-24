Пятимесячный ребенок погиб, старший наглотался уксуса: что известно про семью из Шиловского района



В селе Инякино Шиловского района в ночь с 23 на 24 марта скончался пятимесячный ребенок. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

В многодетной семье мальчик Никита пяти месяцев упал между кроватью и батареей. Ребенок получил ожоги и погиб. По информации местных жителей, отца ребенка не было дома, мать спала, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях к записи о смерти ребенка в группе «Подслушано Шилово» местные жители сообщили, что старший в семье ребенок наглотался уксуса, его спасли.

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По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).