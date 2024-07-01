Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигрантов на девушку в Москве

В социальных медиа сообщается, что на юго-западе Москвы мигранты из Республики Таджикистан напали на девушку, которая сделала им замечание. Отмечается, что мужчины распивали спиртное в общественном месте и попытались выхватить у девушки телефон, на который она фиксировала правонарушение.

По данному факту следственными органами СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает телеграм-канал СК РФ.