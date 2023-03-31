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Пятница, 31 марта, 2023
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Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий в московском метро

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Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, в ночное время 27 марта 2023 года группа молодых людей 2004, 2006, 2007 годов рождения, находясь в переходе столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений нанесла мужчине множественные удары телескопическими дубинками. Пострадавший попал в больницу.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

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