Бастрыкин заинтересовался информацией о загрязнении воздуха в рязанской деревне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СКР России по Рязанкой области.

В приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о загрязнении воздуха в деревне Турлатово близлежащих населенных пунктах. По словам местных жителей, такая ситуация сложилась из-за крупных промышленных предприятий. Люди ощущают едкий запах, из-за которого чувствует себя плохо, их хронические заболевания обостряются, а дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии.

С обращении также отмечается, что земли сельскохозяйственного назначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.

Бастрыкин поручил Никешкину не только представить доклад по уголовному делу, но принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.