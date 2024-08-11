Воскресенье, 11 августа, 2024

Бастрыкин заинтересовался информацией о загрязнении воздуха в рязанской деревне

Автор: Кристина Аманн

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СКР России по Рязанкой области.

В приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение о загрязнении воздуха в деревне Турлатово близлежащих населенных пунктах. По словам местных жителей, такая ситуация сложилась из-за крупных промышленных предприятий. Люди ощущают едкий запах, из-за которого чувствует себя плохо, их хронические заболевания обостряются, а дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии.

С обращении также отмечается, что земли сельскохозяйственного назначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.

Бастрыкин поручил Никешкину не только представить доклад по уголовному делу, но принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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