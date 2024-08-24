Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Рязани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту травмирования малолетней девочки на детской площадке в одном из парков Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В парке Новопавловская роща на качающуюся на качелях девочку упал металлический крепеж, в результате чего она получила травму головы и была госпитализирована.

Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области инициировало процессуальную проверку по этому инциденту. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области, Владимиру Никешкину, предоставить отчеты о предварительных и окончательных результатах проверки в центральный аппарат ведомства.