Суббота, 24 августа, 2024

Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/rznvkurse

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту травмирования малолетней девочки на детской площадке в одном из парков Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В парке Новопавловская роща на качающуюся на качелях девочку упал металлический крепеж, в результате чего она получила травму головы и была госпитализирована.

Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области инициировало процессуальную проверку по этому инциденту. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области, Владимиру Никешкину, предоставить отчеты о предварительных и окончательных результатах проверки в центральный аппарат ведомства.

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