Бастрыкин поставил на контроль расследование изгнасилования 12-летней девочки сверстниками

Сверстники, изнасиловавшие 12-летнюю девочку в Приморье, неоднократно вступали с ней в половую связь в период времени с сентября по декабрь 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Следователи Приморского края возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Приморскому краю Фомину представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее появилась информация, что девочка подписала пустой листок бумаги перед изнасилованием. Через некоторое время она рассказала о случившемся матери, которая обратилась к правоохранителям.