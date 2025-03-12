Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело об отлове бродячих собак в Шацке

Бастрыкин дал поручение по уголовному делу в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В Информационный центр Следственного комитета России обратился житель Рязанской области с жалобой на бездействие в отношении организации отлова бродячих собак в городе Шацке.

В городском парке уже долгое время обитает большое количество агрессивных безнадзорных животных, которые систематически нападают на местных жителей. В марте этого года собаки напали на девочку. К счастью, ребенок не пострадал. Многочисленные обращения граждан в администрацию не дали результатов.

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Проблема получила широкий общественный резонанс и обсуждалась в социальных сетях.

Ранее Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по данному факту, но впоследствии его расследование было прекращено.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возобновить расследование и предоставить доклад о его ходе и результатах. Кроме того, Бастрыкин потребовал доложить о принятых мерах по обеспечению безопасной городской среды с учетом обозначенной проблемы.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.