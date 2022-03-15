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Вторник, 15 марта, 2022

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии

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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии

7info
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

3 марта неизвестные облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе. В военно-мемориальном комплексе «Славин» покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами, сообщила пресс-служба СК РФ.

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Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России.

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