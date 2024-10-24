Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения бездомных собак на ребёнка в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о нападении бездомных собак на мальчика в Рязани.

Согласно информации из СМИ и социальных сетей, в Рязани стая безнадзорных собак напала на ребёнка, который находился на детской площадке во дворе жилого дома на улице Московская. Мальчику удалось избежать травм, так как он смог убежать от собак. Сообщается, что эта стая уже несколько месяцев атакует прохожих, однако меры по их отлову до сих пор не приняты.

В Следственном управлении СК России по Рязанской области начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.