Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов дома в Рязани

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с расселением аварийного дома в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

В СМИ и социальных сетях сообщается о затянувшемся расселении жителей многоквартирного дома на улице 8-й район в Рязани. Здание, построенное в 1951 году, было признано аварийным в 2018 году из-за высокого износа, однако до сих пор жильцы не получили новое жилье.

Обращения в администрацию не дали результата, а расселение запланировано лишь на декабрь 2026 года. В связи с этим люди вынуждены продолжать жить в небезопасных условиях.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести процессуальную проверку. Он также потребовал доложить о выявленных в ходе первоначальных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее итогах.

Исполнение поручения и ход проверки взяты на контроль центральным аппаратом ведомства.