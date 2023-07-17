Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов в Спасске

Председатель СК России поручил провести проверку по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в г. Спасске-Рязанском Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ и социальных медиа сообщается о ненадлежащем обслуживании многоквартирного жилого дома по улице Свердлова в городе Спасске-Рязанском Рязанской области. Межведомственной комиссией здание признано аварийным в 2015 году по причине износа его наружных стен и фундамента на 80 процентов. Несмотря на неоднократные обращения граждан, мер к расселению дома не принимается, в программу по переселению из аварийного жилья до 2025 года он не включен. Жильцы опасаются за свою безопасность.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину организовать процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах и принятом по итогам процессуальном решении.