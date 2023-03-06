Баскетбольный клуб «Рязань» продемонстрировал свой чемпионский характер

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БРЯНСК» – 81:91 (22:22, 21:24, 28:23, 10:22)

БК «Рязань»: Гущин (1), Синкевич (10), Ефремочкин (4), Хамитов (21), Соколов (17) – старт, Буданов (8), Поляков (15), Бойков (5).

БК «Брянск»: А. Иванов (19), Щербинский (2), Назаров (2), Морозов (23), Метечко (18 + 10 подборов) – старт, В. Иванов (0), Чернов (3), Юдов (17), Сергеев (0), Дурандин (7).

Судьи: Богачев (Воронеж), Кобелев (Владимир).

4 марта. Рязань ДДТ.

В очередных матчах чемпионата Центрального федерального округа среди мужских команд баскетбольный клуб «Рязань» встречался со своим главным конкурентом в борьбе за первое место в дивизионе. В последнее время брянцы набрали хороший ход и к важным поединкам кругового турнира подошли в полной боевой готовности, в отличие от нашей команды. Последний выезд в Орел принес нашей команде еще две серьезные потери: в первой игре травму получил Валерий Алексеев (ему в прошедшую субботу сделали операцию), во второй – Евгений Новоселов. Оба не смогли принять участие в решающих поединках с БК «Брянск». Лишь после болезни вышел Дмитрий Буданов, пропустивший последние четыре матча. Впервые с октября прошлого года в заявке на игру оказался Николай Абраменков, но по вполне понятным причинам на площадке он так и не появился.

Уже с самого начала у «зубров» не пошли дальние броски (за матч всего 5 попаданий из 24 попыток), что в конечном итоге в значительной степени повлияло на их очковый багаж. В то же время как у гостей залетало все, что только можно и нельзя: 12 из 25. Игра проходила в упорной борьбе, а судьба поединка решилась в заключительной четверти, которую лучше провели гости. В итоге 81:91 и БК «Брянск» приблизился к лидеру на расстояние одной победы.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «БРЯНСК» – 91:86 (21:27, 25:21, 17:16, 28:22)

БК «Рязань»: Гущин (24), Буданов (10), Хамитов (4), Поляков (14), Соколов (13 + 10 подборов) – старт, Ефремочкин (4), Бойков (22).

БК «Брянск»: А. Иванов (23), Щербинский (8), Метечко (24 + 10 подборов), Дурандин (2), Морозов (22) – старт, Якушев (0), В. Иванов (0), Чернов (0), Юдов (7), Сергеев (0).

Судьи: Богачев (Воронеж), Кобелев (Владимир).

5 марта. Рязань ДДТ.

Вышло так что в повторном матче чемпионата ЦФО между БК «Рязань» и БК «Брянск» фактически решалась судьба кругового турнира дивизиона «ЦФО». Борьба на площадке шла столь напряженная, что сложно было предположить, куда же в конечном итоге качнется чаша весов. Любая атака могла перевернуть ситуацию с ног на голову.

В заключительной четверти напряжение достигло наивысшей точки, когда любая потеря могла оказаться невосполнимой. И тут «зубры» наглядно продемонстрировали свой чемпионский характер. В концовке соперники обменялись точными бросками со штрафных, и Алексей Гущин установил итоговый счет – 91:86. Не упустил возможности оформить свой очередной дабл-дабл наш главный бомбардир Михаил Соколов (13 + 10 подборов).

Одержав победу в напряженнейшем поединке, подопечные Алексея Безнебеева восстановили отрыв от главного конкурента, который по-прежнему составляет два очка. Впереди у БК «Рязань» еще четыре встречи кругового турнира.