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Вадим Стройкин, фото: vk.com/vadimcamelot
Происшествия

Бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге во время обыска в его квартире

Алексей Самохин

В Санкт-Петербурге погиб известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин, сообщает «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП с музыкантом произошло во время обыска в его квартире на улице Парфёновской. При падении 58-летний мужчина получил смертельные травмы. 

По данным СМИ, силовики пришли домой к преподавателю по гитаре, автору стихов и экс-радиоведущему в рамках возбуждённого дела по экстремистской статье.

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Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. В последнее время жил в Санкт-Петербурге. 

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