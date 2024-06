Барабанщик из Рязанской области станет учатником Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК»

Барабанщик из Шацка Павел Маслов примет участие в Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК», которое состоится в Москве уже в эти выходные. Он рассказал 7info о том, как проходил кастинг, как репетировал и что ждет тех, кто захочет прийти на шоу.

Как давно ты играешь на барабанах?

С 2010 года. Я тогда учился в 9 классе, и меня мой друг привел на репетицию группы «Свобода», в состав которой входили студенты нашего Рязанского колледжа культуры. Там я впервые увидел барабанную установку вживую. Всю репетицию я не отрывал взгляд от барабанов. Мой друг, тоже барабанщик, заметил это и сказал: «Давай я тебя сейчас научу играть». Я, конечно, растерялся, потому что не то, чтобы сидеть за барабанами, я даже вживую их не видел! Но меня инструмент очень вдохновил, и я начал учиться. Сначала ничего не получалось, но я четко для себя поставил цель обязательно стать барабанщиком. Сейчас, спустя 14 лет, я играю в группах «Рок-альянс», «Шанс», «Птица Джара-Джара» и X-LOFT. В «Птице Джара-Джара» мы исполняем ретрошлягеры, в других — кавер-версии песен в рок-обработке.

Как узнал о «МЕГАРОКЕ»?

Недавно я проходил обучение, так скажем, повышение квалификации на барабанном курсе «Pro Drumming» Дениса Маринкина. У нас есть чат, куда и сбросили информацию о предстоящем шоу. И я решил поучаствовать. Думаю, попытка не пытка, вдруг пройду? Заявку на участие могли подать музыканты и любительского уровня, и начального, и профессионального. В подобном мероприятии я не участвовал ни разу, но видел подобные видео в соцсетях. Это очень впечатляет!

Что представляет собой шоу 1000 музыкантов?

Это шоу, где тысячи музыкантов одновременно на сцене исполняют целый концерт. На площадке играют бас-гитаристы, гитаристы, барабанщики и вокалисты. Мы сыграем полноценный концерт, который будет состоять из 14 мировых и отечественных хитов культовых рок-групп — The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, Виктор Цой, Смысловые Галлюцинации и многих других. Песни известные и любимые многими поколениями, так что нам и трибуны еще смогут подпевать!

Как проходили кастинг и подготовка?

Готовиться мне приходилось на работе, где у меня стоит моя ударная установка. Благо, я работаю в местном муниципальном культурном центре, и мои репетиции мог спокойно совмещать с основной работой.

Когда я подал заявку на кастинг, мне написали, что нужно исполнить песню, записать ее на видео, отправить и дождаться решения об участии. Я выполнил задание и прошел! Мне дали ссылку на вступление чат, где скидывали всю информацию о шоу, какие песни будем исполнять. Весь репертуар концерта необходимо было изучить за два месяца. Каждую песню мы записывали на видео и отправляли организаторам, чтобы они посмотрели правильность исполнения. По итогу отбор прошли только те музыканты, которые полностью выучили весь репертуар и правильно сыграли каждую песню.

С подготовкой у меня было непросто. Так получилось, что я сильно заболел, и один месяц у меня просто выпал. Пришлось за один месяц изучить весь репертуар. Занимался вечерами: утром работа, мероприятия, концерты, а вечером – подготовка к шоу. Записал все песни, отправил видео и стал с трепетом ждать ответа. И вот, наконец, мне подтвердили мое участие в шоу!

Какие песни давались особенно тяжело?

Наверное, никакие. Все песни знаю хорошо. Я приходил вечером на репетицию и где-то за два часа успевал выучить и записать две песни. Моя главная задача была чисто их сыграть. Как это делать, нам показывал наставник, который присылал видеоуроки. Обычно мне было достаточно послушать два раза, чтобы сыграть все правильно. Поэтому особо сложных моментов лично для меня не было, все было мне предельно понятно. Чуть дольше пришлось повозиться с песней The Beatles – Let It Be. Хотя она простая, с первого раза, как другие, мне не удалось ее записать.

Какие у тебя ожидания от шоу?

Жду в первую очередь заряд положительных эмоций! Повторюсь, это мой первый опыт участия в подобном шоу. Одно дело смотреть видео и восхищаться и восхищаться масштабом происходящего, и совсем другое находится внутри этого действия. У меня уже мурашки от одной мысли о том, что я буду играть на огромном стадионе для тысяч поклонников, буду находиться среди талантливейших коллег со всей страны.

Организаторы сказали, что шоу будет длиться три часа. Как будет выглядеть шоу, что ожидает тех, кто придет на него, я не могу сказать: даже мы, музыканты, многое не знаем, так как организаторы сохраняют интригу. Перед артистами цель одна — сыграть синхронно и слаженно. Думаю, мы справимся с задачей, никого не разочаруем, и все получат заряд позитива в этот субботний теплый московский вечер!

Шоу 1000 музыкантов «МЕГАРОК» состоится в Москве 29 июня, в 18:00, на ЦСКА Арене (ул. Автозаводская, 23а). Возрастное ограничение 12+