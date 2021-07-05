Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой

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Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, отвечая на вопрос, планируется ли усилить антисептическую защиту бумажных денег.

Он также сообщил, что модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.

— Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов, —подчеркнул зампред ЦБ.

Он также рассказал, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.

Купюра в 200 рублей отличается от других тем, что изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.

В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов. Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Мы усиливаем защиту банкнот от воздействия вредных микроорганизмов».