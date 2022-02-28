Банки стали продавать доллар по 150 рублей

В системно значимых кредитных организациях спреды на обмен валют составляют от 10 до 70 рублей, узнали «Известия», проанализировав данные сайтов 13 банков на предмет величины разницы между покупкой и продажей долларов и евро.

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Так, по состоянию на 21:00 27 февраля, наибольший размер спредов по доллару и евро зафиксирован у «Райффайзенбанка», «Промсвязьбанка» и «Тинькофф», в них он достиг 60–70 рублей. В частности, в последнем рубли на доллары меняют по 152,3, обратно — 85,7. По евро эти показатели равны 163,8 и 92,15 соответственно. В «Райффайзенбанке» валюту США предлагают купить по 150 рублей, а ЕС — по 169. При этом там их можно продать по 89,99 и 101,31. В «Промсвязьбанке» американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.

У МКБ разница между покупкой и продажей долларов и евро составила 40-50 рублей, ВТБ и «Открытия» — 40-42 рубля, следует из данных, представленных на их сайтах. В «Газпромбанке» этот показатель по обеим валютам равен 37-40 рублей, «Альфа-банка» — 32-34, «Юникредитбанка» — 30-32 рублей, Сбербанка — 15-16, РСХБ — 15-15,5 и Росбанка —10. На сайте «Совкомбанка» «Известия» не нашли информацию по курсу валют. В службе поддержки организации сказали, что сейчас они не проводят операций по их обмену.

Финорганизации используют замешательство среди населения, чтобы максимизировать свою прибыль, уверены эксперты. По их оценкам, 28 февраля курс рубля к доллару останется в диапазоне 84-86. Ранее регулятор установил официальный курс доллара США на 26-28 февраля в размере 83,54 рублей, евро — 93,59.

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Подробнее — в эксклюзивном материале «‎Известий»: «Полный спред: доллар в банках продают уже по 150 рублей»