Банки назвали самые популярные схемы мошенников на майские праздники

Перед майскими праздниками у мошенников популярны схемы обмана с фейковыми туристическими горячими турами и билетами на культурные мероприятия. Также используются «выплаты ветеранам на День Победы», пишут «Известия», ссылаясь на информацию крупнейших банков России.

Мошенники меняют схемы в зависимости от ситуации, отмечает издание. Перед майскими праздниками, когда люди готовятся отдыхать, предлагаются туры со скидкой.

На фишинговых сайтах, в мессенджерах, соцсетях человеку предлагают купить тур или билеты на концерт с большой скидкой. В результате покупатель остаётся и без денег, и без билетов.

Эксперты призывают проверять адреса подозрительных сайтов и ни при каких обстоятельствах не называть по телефону данные банковской карты.

Ещё один вид «майского» обмана — сообщения ветеранам о положенных им выплатам к Дню Победы. Мошенники предлагают помощь в сборе документов для их получения. Деньги могут обещать не только участникам боевых действий, но и их близким.

Также зафиксированы случаи сбора денег участникам боевых действий с настоящими фотографиями людей, но номерами карт преступников.