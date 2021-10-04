Банкам запретят взымать долги россиян с соцвыплат

По информации «Известий», Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его авторы — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев — предлагают ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.

Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть социальных выплат все же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: