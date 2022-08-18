Банк России: Годовая инфляция в Рязанской области в июле снизилась за месяц на 0,7%

Снизилась как продовольственная, так и непродовольственная инфляция.

В июле инфляция снизилась до 15,5% после 16,2% месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского отделения Банка России.

На показатель на продовольственном рынке наибольшее влияние оказали рост предложения и укрепление рубля. За первое полугодие в Рязанском регионе произвели на 15% больше мяса, главным образом свинины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наращивать производство удаётся благодаря увеличению поголовья и строительству новых ферм. Животноводы получают поддержку и от государства: ограничен экспорт сои, используемой в кормах.

Добиться снижения инфляции помогает и увеличение предложения фруктов и овощей. Вырос импорт, а также на рынок пришёл новый урожай из южных регионов России. Укрепление рубля способствует замедлению роста цен на импортные яблоки, груши и апельсины.