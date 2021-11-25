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Четверг, 25 ноября, 2021
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Банк «Открытие» вышел на индийский рынок золота

7info7

Банк заключил первые сделки по продаже золота на индийском рынке. Было продано более 100 кг металла, предназначенного для местных ювелирных компаний. Золото продано со значительной премией к европейскому рынку.

Ранее, в августе этого года, банк наладил эффективное сотрудничество с индийскими партнерами, что позволило «Открытию» реализовать на индийском рынке около 40 тонн российского серебра. Условия продажи серебра и золота в Индии гораздо выгоднее по сравнению с европейскими и российскими.

География реализации российского золота и серебра в Индии обширна. Слитки пользуются высоким спросом в Ченнае, Ахмедабаде, Калькутте, Агре и Мумбае. Индия – второй крупнейший потребитель золота в мире после Китая. Причем на индийскую ювелирную отрасль приходится около 70% всего объема потребляемого золота. Объем добычи этого металла в Индии не высок, что обуславливает премии индийского рынка по сравнению с российским и европейским.

В планах «Открытия» – дальнейшее развитие торговли золотом и серебром с Индией, банк будет направлять туда партии металла в периоды повышенного спроса. Кроме Индии, банк продает золото и серебро в Армении и Великобритании, а также планирует выйти на рынок драгметаллов Швейцарии.

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